Prima categoria Marola fa suo un derby rocambolesco

Il Marolacquasanta si aggiudica il rocambolesco derby di Prima categoria contro il Colli, mentre Brugnato-Riomaior e Amegliese-Bolanese finiscono in parità. Finisce a reti inviolate la gara in trasferta del Romito contro la Castelnovese. Vittoriosi anche il Riccò e il Cadimare.

Brugnato-Riomaior 1-1

Reti: 18’ Di Martino (B), 25’ rig. Biloni (R).

Al 18’ Di Martino ruba palla ai difensori e sblocca la gara. Dal dischetto Biloni fa l’1-1. Nel finale Cidale sbaglia a porta vuota il gol della vittoria.

Castelnovese-Romito 0-0

Pari e patta senza gol nel derby giocato al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra.

Amegliese-Bolanese 1-1

Reti: 10’ Pardi (A), 92’ aut. Pangallo (A)

Mastica amaro l’Amegliese che si porta in vantaggio dopo soli 10 minuti con Pardi, ma che in extremis subisce il pari con la sfortunata autorete di Pangallo. Santerenzina-Cadimare 0-1

Rete: 82’ Monacizzo

Grazie all’eurogol di sinistro di Monacizzo il Cadimare si impone nel derby contro la Santerenzina. All’87’ Sanguinetti colpisce la traversa. Nel finale espulsi Manfredi e Iaria.

Marolacquasanta-Colli 6-5

Reti: Adami (M), 13’ Mancuso (C), 18’, 89’ Musetti (C), 31’ rig. Lorenzini (C), 35’ rig., 68’ Garibotti (M), 40’,63’ Vargas (M), 74’ Castellanotti (M), 86’ Paganini (C)

Girandola di gol ed emozioni in un match molto divertente. Dopo il vantaggio iniziale il Marola subisce la rimonta del Colli che si porta sull’1-3. Garibotti e Vargas, con le personali doppiette, e poi Castellanotti ribaltano la situazione (6-3). Nel finale Paganini e Musetti accorciano le distanze. Al 93’ Santucciu sfiora il pareggio.

Riccò-Casarza Ligure 2-1

Reti: 9’ Pimentel (C), 19’ Tedesco (R), 87’ Palma (R).

Al gol iniziale di Pimentel risponde Tedesco, pareggiando i conti. A decidere le sorti della sfida è il neo entrato Palma.

Ilaria Gallione