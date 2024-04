Prima Categoria: mentre per il salto di categoria la X Martiri attende la vincente tra Ravarino e Persiceto, il presidente Fava è già al lavoro. Centese new look: Di Ruocco mister, Pivanti ds

L’ultima partita al "Bulgarelli" con il Copparo è stata l’ultima con Lorenzo Malaguti sulla plancia di comando, per la prossima stagione la società ha scelto Fabio Pivanti, un dirigente con esperienza ventennale e con i valori umani e sportivi di alto profilo in un club che intende ben figurare in Promozione e valorizzare i talenti del vivaio. Il curriculum è di tutto rispetto: la collaborazione in prestigiosi club dilettantistici modenesi di Eccellenza e Promozione quali Rolo, San felice, Cavezzo e Riese fanno di Lui un uomo di provata affidabilità. Una promozione nel ruolo che nasce dall’interno e che vede la Centese premiare i propri uomini migliori. Nell’annata appena conclusa ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della straordinaria formazione Juniores, che ha vinto il campionato regionale, ed è stato collante indispensabile con la prima squadra e l’intero staff tecnico. Malaguti lascia dopo due anni ad alto livello: il primo anno la promozione era sfumata solo ai play off e quest’anno il campionato è stato vinto con tre giornate di anticipo.

Novità anche in panchina, dove non resterà ’Briegel’ Govoni e l’incarico sarà affidato a Ciro Di Ruocco, l’annuncio ieri sui social. La Centese potrebbe essere seguita da un’altra ferrarese nella categoria superiore: la X Martiri ha conquistato il secondo gradino del podio, avrà il vantaggio di riposarsi e vedere chi sarà l’avversaria della finale tra Ravarino e Persiceto. Per quanto riguarda i play out, hanno salvato la pelle in extremis il Gallo e il Copparo, che si sono imposti ai danni di Molinella e grazie a un pareggio con la Centese. Si giocheranno un’intera stagione Nonantola, Argentana, Santa Maria Codifiume e Bondeno. Particolarmente avvincente la sfida tra le argentane, che si giocherà a San Biagio.