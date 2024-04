Prima categoria, oggi sei anticipi. Lunano contro il fanalino di coda. Il Montecalvo è in agguato

Nel girone A di Prima categoria a trecentosessanta minuti dal termine, in palio c’è tanto. Comanda il Lunano, ma nell’ultimo weekend l’Avis Montecalvo si è avvicinata di due lunghezze e ora la differenza tra le due è di un solo punto. In terza piazza la Nuova Real Metauro a meno 6 dalla capolista, al quarto posto l’Athletico Tavullia (- 8). Nella zona bassa (all’ultimo posto) è in sofferenza il Santa Veneranda. Oggi sei anticipi.

Lunano-Santa Veneranda. Quando i due poli si incontrano. Divise da 32 punti la prima incontra l’ultima ma non per questo il risultato è scontato perché il team del patron Morazzini cercherà di riportare a casa un risultato positivo al fine di alimentare le speranze di salvezza magari passando per playout. Il Lunano non può non cercare di centrare la quindicesima vittoria stagionale, le componenti per farlo le ha tutte. Di certo sarà una partita in cui le due squadre daranno tutto senza risparmiarsi. Squalificato nel Santa Veneranda Piccinetti, nel Lunano per lo stesso motivo Bracci. Calcio d’inizio ore 16. Arbitra Steeve Belli di Pesaro.

Mercatellese-Avis Montecalvo. La Mercatellese che cerca i punti per uscir fuori dalla zona che scotta, ospita un Montecalvo distante dalla capolista Lunano di un solo punto. "Sarà una partita molto delicata sia per noi che per loro – sottolinea alla vigilia del match l’allenatore e portiere dell’Avis Montecalvo Francesco Scotti –. Sicuramente ci sarà da battagliare e quando si scende in campo per ottenere il massimo saranno i dettagli e gli episodi a fare la differenza. Arriviamo di slancio a questa partita ma soprattutto con grande entusiasmo dopo la buona prestazione di domenica condita da una importante vittoria. Questo ci deve dare la forza e la consapevolezza di scendere in campo e dimostrare quello che vogliamo da questo campionato". Si gioca alle ore 16, arbitra Romolo Bartomioli di Pesaro.

Falco Acqualagna-Usav Pisaurum. I padroni di casa dovranno rinunciare al bomber Cazzola, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Si gioca al Comunale di Acqualagna alle ore 15. Arbitra Houssam Eddin Chenouf di Pesaro.

Le altre partite. Nuova Real Metauro-Osteria Nuova. Si gioca all’Amati di Lucrezia alle ore 16. Arbitra Irene Tirri di Macerata. Athletico Tavullia- Maior. La gara si gioca al Comunale di Tavullia alle ore 16. Arbitra Leonardo Speciale di Ancona. San Costanzo-Real Altofoglia. Inizio gara alle ore 16 al Comunale di San Costanzo. Arbitra Mario Pirovano di Macerata.

Domani si giocano le restanti due partite della dodicesima giornata del girone di ritorno: Audax Calcio Piobbico- Pesaro Calcio, ore 15, arbitro Francesco Giorgini di Jesi . Peglio- Vadese Calcio ore 16. Arbitro Francesco Ballaro’ di Pesaro.

Amedeo Pisciolini