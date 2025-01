Prima categoria. Ortolani: "Camerino non può sbagliare»

Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo, presenta l’ultimo turno di andata del girone C di Prima categoria.

Camerino-Argignano: "Il Camerino non può permettersi passi falsi sebbene avrà di fronte un avversario arcigno come Argignano".

Casette d’Ete-Potenza Picena: "Il Potenza Picena è una formazione di categoria e non può che puntare alla vittoria per un torneo da protagonista, ma non sarà semplice a Casette d’Ete: X2".

Elite Tolentino-San Claudio: "L’Elite viene da una pesante sconfitta e vorrà rifarsi: 1X".

Folgore Castelraimondo-Belfortese: "Belforte è una realtà ben organizzata, noi accusiamo qualche defezione ma cercheremo di rimediare per cancellare l’immeritata sconfitta di sette giorni fa".

Montecassiano-Montemilone Pollenza: "Montecassiano può contare su giocatori di qualità mentre gli avversari sono in netta crescita: 12".

Montecosaro-Urbis Salvia: "Il Montecosaro sa farsi rispettare sul suo campo, non credo nel pareggio in un match tra squadre alla ricerca dei tre punti: 12".

Passatempese-Borgo Mogliano: "Passatempo ha le caratteristiche per un torneo di vertice e alla fine della stagione sarà nelle primissime posizioni, però non escludo affatto un finale a sorpresa: X2".

Portorecanti-Real Elpidiense: "Il Portorecanati deve recuperare e ha i mezzi per farlo, sul suo campo esprime un bel gioco e la classifica non rispecchia i suoi mezzi: 1".