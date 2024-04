Prima categoria. Passerella per la Centese, in casa col Molinella

In Prima categoria con tre settimane di anticipo è già stato emesso il verdetto: la Centese ha staccato il biglietto del ritorno in Promozione, bagnato da una stagione travolgente. Il successo potrebbe essere duplice: i ragazzi dell’U19 Regionale si giocano il campionato contro i pari età del Castelfranco Emilia. Torniamo al campionato di Prima categoria, la Centese riceve il Molinella, squadra solida e temibile soprattutto in casa. Se la Promozione è già al sicuro per i biancocelesti, sono tutti da assegnare i posti per i play off. Sotto questo profilo può ben sperare la X Martiri seconda in classifica, alle prese con il derby dell’Alto Ferrarese con il Gallo. Sulla carta la trasferta è alla portata, ma non si dimentichi che la prima sconfitta stagionale alla Centese fu inflitta proprio dal Gallo, che all’epoca era ultimo in classifica. I granata vanno al derby dopo la sfortunata eliminazione dalla coppa Emilia in semifinale, arrivata ai calci di rigore. Nella X Martiri torna a disposizione Meli, indisponibile lo squalificato Evali. Per quanto riguarda le altre ferraresi, cerca punti salvezza il Copparo a Sant’Antonio contro il Fly, il Bondeno a San Giovanni in Persiceto e il Santa Maria Codifiume in casa con i modenesi del Ravarino.

Derby non per deboli di cuore a San Biagio, dove l’Argentana cercherà di far risultato contro il Pontelagoscuro. Chiudiamo con la sfida tra Poggese e Galeazza.