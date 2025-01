Prima categoria, percorso virtuoso per il Montecalvo. Avis "promossa»

Per l’Avis Montecalvo, seconda in Prima categoria girone A, è tempo di pagelle. Scotti voto 7: allenatore e giocatore ha dato una nuova mentalità alla squadra e alla società. Angelucci 7: sempre presente agli allenamenti e una partita da titolare senza errori. Berti 8: per il capitano rendimento ottimale e gran dedizione alla maglia; Di Addario 8: stantuffo inesauribile sulla fascia sembra un centometrista; Liera 7, Rombaldoni 7, Fontanesi 7: sono una garanzia per il reparto difensivo; Nanni S.V.: un infortunio al piede lo ha tenuto fermo ai box sarà l’acquisto di gennaio? Persici 7: il grave infortunio della scorsa stagione sta limitando il minutaggio ma sta recuperando. Fraternali 7: arrivato dalla Promozione si sta rivelando sulla mediana una certezza. Pierini 7,5: bravo il futuro è suo buon palleggio e visione di gioco eccellenti. Lobati 7: il vero jolly del Montecalvo sempre pronto quando arriva la sua chiamata. Innocentini 7: pedina importante del centrocampo non disdegna del tiro in porta vedi il gol decisivo a Tavernelle. Polidori sv: si è appena operato al crociato stagione finita. Auguri; Cocchi 7,5: encomiabile per l’impegno, autore di gol con dedica al papà presidente dell Osteria Nuova. Boschetti 7: la ‘lepre’ dopo un inizio difficile sta entrando in forma è all’attivo con 5 reti; Balducci 7: il dribbling è il suo forte ma deve essere di più al servizio dei compagni Mema 6: la società si augura di vedere il bomber dell’anno scorso nel girone di ritorno. Saltarelli 9: rendimento sempre sopra alle righe, titolare imprescindibile per mister Scotti e trova sempre il gol; Guerra F. 7: uomo spogliatoio che incoraggia i compagni in difficoltà un vero esempio per tutti. Pronti per la chiamata Baldocini, Federici F Haxhiu, Freducci, Berliocchi, Bubisutti.

Marcello Ugoccioni