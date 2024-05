Prima categoria Play-off. Ulivelli segna e la Casolese si qualifica. Domenica la finale contro il Donoratico

CASOLESE

1

FONTEBLANDA

0

CASOLE D’ELSA – Grazie a una rete di Ulivelli nei minuti iniziali della ripresa, la Casolese si impone nei confronti del Fonteblanda e conquista la finale di girone nei playoff di Prima: domenica la sfida con il Donoratico che ha avuto ragione del Pianella. Ottima partenza degli ospiti che arrivano in più di una circostanza alla conclusione trovando sempre pronto all’intervento il portiere Bogi. Senza gol il primo tempo. Nel secondo cresce la Casolese e al minuto 50 ecco il vantaggio: punizione di Cicatiello e sulla respinta dell’estremo difensore del Fonteblanda è lesto Ulivelli a ribadire nel sacco. Sul parziale di 1-0 per i locali cambia totalmente lo scenario. Il Fonteblanda tenta l’arrembaggio per raggiungere l’1-1 e giocarsi tutto ai supplementari. Il team della provincia di Grossetosi vede anche annullare il pareggio per un fuori gioco comunque evidente. All’88’ Cicatiello deve lasciare il campo per un cartellino rosso. Espulsione in contemporanea con un avversario. In dieci contro dieci la Casolese affronta così un chilometrico recupero da doppia cifra. Manca il raddoppio Nasca, servito da Bruno.