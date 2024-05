Prima categoria. Poker di novità alla Di.Po Vimercate

L’obiettivo sarebbe quello di fare meglio del sesto posto della stagione appena concluso. Tradotto, entrare almeno nei playoff. Ma per farlo bisogna partire subito con l’allestimento della squadra e, possibilmente, migliorarla. È questa, in estrema sintesi, la strategia della Di.Po Vimercatese che ha già annunciato ben quattro pedine in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Puntellati tutti i reparti a partire dalla porta difesa quest’anno dall’espertissimo Alessio Biazzi (nella foto), classe 1992, reduce da una stagione alla Pro Lissone, ma con ampi trascorsi al Segrate, Cinisello, Biassono e Vis Nova ai tempi della Prima Categoria. Davide Annunziata, invece, è un difensore col vizio del gol (in doppia cifra quest’anno con la Pol. CGB di Brugherio). Luca De Bonis è un esterno destro classe 1999 prelevato dal Cavenago, ma ha anche difeso i colori della Pol. CGB, di Busnago e della Tritium. Infine in attacco si punta tutto sui gol di Nicolò Bonalumi, classe 2001, 27 gol negli ultimi due campionati sempre nella Pol. CGB.

Ro.San.