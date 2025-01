Prima categoria. Sant’Andrea, rivoluzione. Si dimettono il tecnico Tommasi e il vice Venturi

Dopo la batosta casalinga rimediata domenica il Sant’Andrea ha deciso di cambiare tecnico. La formazione biancoazzurra, sconfitta pesantemente dal Monterotondo nell’ultimo match di Prima categoria, avrà quindi un nuovo allenatore. Infatti Luciano Tommasi ha rassegnato le proprie dimissioni.

"L’Usd Sant’Andrea comunica che il mister Luciano Tommasi, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di allenatore della Prima Squadra. Con lui, lascia l’incarico anche il mister in seconda Gianfranco Venturi – spiega la società in una nota –. Due persone che mancheranno all’ambiente biancoazzurro per la professionalità e per le immense doti umane. Atto che interromperà un rapporto professionale ma non scalfirà minimamente quello umano, basato sul rispetto e stima reciproca. La società desidera esprimere la propria gratitudine a Luciano e a Gianfranco per l’impegno, per l’attaccamento ai nostri colori dimostrati nel corso di questa stagione. A loro auguriamo il meglio per il futuro, sia sul piano personale che professionale. La società continuerà a lavorare con determinazione per affrontare al meglio i prossimi impegni sportivi, con la nuova guida tecnica che verrà comunicata a breve".

In lizza adesso ci sono già alcuni nomi per la panchina del Sant’Andrea che però, ultimo in classifica, dovrà dare una sterzata alla propria stagione, evitando di compiere una doppia retrocessione che sarebbe pesantissima.