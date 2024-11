Prima categoria. Savarna, con la Pianta solo un pareggio. Cade la Virtus Faenza

Savarna fermato dalla Pianta (1-1) e avvicinato dal Real Fusignano, vittorioso 3-1 a Savio con una doppietta di Nicoletti (foto). Prima Categoria (11ª giornata). Girone G: Bagnacavallo-S. Vittore 4-1 (14’ pt Farneti (SV), 2’ st e 13’ st Valtancoli, 29’ st Djamil, 45’ st Giannicola), F. Ghiaia-Carpena 1-1 (21’ pt Masotti (C), 53’ st Ricciardi), Meldola-Marina 3-0 (2’ pt Cigni, 29’ st A. Esposito, 50’ st A. Ghetti), Only Sport Alf.-Sp. Predappio 2-1 (6’ pt D’Amico (A), 40’ st aut. Alessio, 47’ st L. Zuppaardo), Pianta-Savarna 1-1 (23’ pt Fantini (P), 6’ st rig. Pasi), S. Pancrazio-S. Sofia 5-1 (20’ pt Campacci (SS), 35’ pt Dell’Anno, 3’ st Allegretti, 6’ st e 25’ st Dell’Anno, 32’ st Fancello), Savio-R. Fusignano 1-3 (20’ pt De Martino, 8’ st G. Ghetti (S), 29’ st e 39’ st Nicoletti), Vecchiazzano-Modigliana 2-0. Classifica: Savarna 20; R. Fusignano 19; Bagnacavallo 17; Vecchiazzano, Sp. Predappio 15; Savio, S. Sofia, S. Vittore, Meldola 14; Modigliana, Pianta 13; F. Ghiaia, S. Pancrazio 12; O. Sport 11; Carpena 9; Marina 6. Girone F: Cotignola-Dozzese 1-2 (41’ pt Marilungo (D), 16’ st Carbone (D), 23’ st Timoncini), Fontanelice-Virtus Faenza 1-0 (39’ pt T. Ragazzini). Classifica: T. Pedagna, Dozzese 21; R. Molinella 19; Basca, Fontanelice 18; Fly 16; Pontevecchio, Cotignola 15; C. del Rio 14; Libertas 12; Funo, P. Bubano 11; V. Faenza 8; Murri 7; Savena 6; Fossolo 5.

u.b.