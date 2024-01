Prima categoria. Scotti si coccola il Montecalvo:: "Squadra e bomber Mema super»

L’Avis Montecalvo apre il nuovo anno come aveva lasciato quello vecchio: con una vittoria e in vetta con un margine di 7 punti sulla Nuova Real Metauro. Dieci i punti di vantaggio sul Lunano (terzo) e quindici sul duo Audax Piobbico Falco (quarti). Soffre al penultimo posto il Santa Veneranda, chiude la graduatoria l’Usav Pisaurum.

I numeri. Dopo il pareggio alla prima di campionato (contro il Lunano) e la sconfitta alla seconda giornata (sul campo della Nuova Real Metauro) l’Avis Montecalvo ha inanellato dodici risultati utili consecutivi (11 vittorie e 1 pareggio). L’unica squadra imbattuta del girone è la Nuova Real Metauro di mister Cipolla.

Il commento. "Sono molto soddisfatto di come la squadra – commenta il mister dell’Avis Montecalvo Francesco Scotti – ha risposto alla ripresa del campionato perché dopo una lunga sosta non era per nulla scontato ripartire così. Nella sosta abbiamo avuto lavorare molto bene sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico grazie alla completa disponibilità dei ragazzi. Siamo consapevoli che il campionato è ancora molto lungo e il girone di ritorno è tutt’altra storia rispetto all’andata, ma allo stesso tempo la squadra ha acquisito un importante maturità per essere pronta e determinata a difendere e consolidare quello che di buono abbiamo fatto fin ora". Non è mancata la torta al compleanno del mister e portiere dell’Avis Montecalvo Francesco Scotti che il giorno dopo la vittoria col Piobbico ha festeggiato i suoi 41 anni.

Bomber. Domenica ha segnato una tripletta portando il suo bottino stagionale a 10 reti (in 12 gare giocate) e guadagnandosi il primo posto in solitaria nella speciale classifica dei bomber. Stiamo parlando di Marselyan Mema classe 97’ attaccante centrale dell’Avis Montecalvo. Mema, partiamo dalle ultime stagioni. "Sono in Italia dal 2000, ho giocato due anni nel Savignano in Eccellenza, poi in Promozione a Cesenatico e a Igea Bellaria poi nel campionato interno di San Marino. A Montecalvo mi trovo bene, posto fantastico, gente squisita, un gruppo solido, brave persone, mister eccezionale così come i tifosi, mi trovo molto bene. L’obiettivo è quello di far bene, speriamo di continuare così". L’avversario che l’ha maggiormente impressionato è il "Lunano alla prima di campionato". Vuol vincere la classifica marcatori? "Speriamo, quello che conta è che vinca la squadra, fare gol è il mio mestiere, speriamo che duri". Il giudizio su Mema da parte di mister Scotti: "E’ un giocatore che ho voluto fortemente e contattato in estate grazie alle indicazioni che ho avuto dal mio ex direttore Pietro Tamai e che grazie all’aiuto della società siamo riusciti ad ingaggiare".

La squadra della settimana. 1)Ciacci (Nuova Real Metauro), 2)Barzotti (Vadese), 3) Rossi A. (Peglio), 4)Pagnoni Maior), 5)Rocco (Mercatellese), 6)Baldini (Osteria Nuova), 7)Cazzola (Falco Acqualagna), 8)Fiorucci (Audax Piobbico), 9)Sacchi (Real Altofoglia), 10) Mema (Avis Montecalvo), 11)De Gennaro (Pesaro Calcio). All. Andrea Salvi (Falco Acqualagna). Arbitro: De Florio di Pesaro (Maior-Lunano).

Amedeo Pisciolini