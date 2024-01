Prima categoria. Serricciolo in casa del Pescia fanalino di coda: "Sfida insidiosa ma 3 punti da non farsi scappare»

Turno apparentemente facile, sulla carta, per il Serricciolo che nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima categoria incontra il fanalino di coda Pescia. Il match, in programma oggi alle 15 allo ’Stadio dei Fiori’ di Pescia, vede i gialloblù motivati più che mai nel dare continuità al bellissimo risultato ottenuto nello scorso weekend. La necessità di distanziarsi dalla zona pericolosa dei playout per affrontare con più serenità il resto della stagione è uno stimolo enorme per i ragazzi di Borghetti, pronti a vendicare la pesante sconfitta dell’andata (1-6) e determinati a non compiere altri passi falsi. I pistoiesi, con una sola vittoria all’attivo, messa a segno proprio contro i galletti, due pareggi e 13 sconfitte, 33 gol subiti e solo 9 realizzati, si presentano alla sfida come un avversario che finora ha compiuto un percorso fallimentare, ma che proverà comunque a risalire la china.

"Oggi andiamo a Pescia per affrontare una squadra in difficoltà a livello di classifica – spiega il ds Ruffini – ma che si è fortemente rinforzata a dicembre. Queste, a mio avviso, sono le partite complicate, soprattutto a livello mentale oltre che sul campo, anche se domenica scorsa abbiamo fatto veramente vedere i nostri valori contro la Folgor Marlia. Peccato come al solito dover fare i conti con gli infortunati che ci costringono a ridisegnare la difesa. Detto ciò, ci andremo a giocare l’incontro cercando di portare comunque via i tre punti, fondamentali per la classifica e il morale".

Ilaria Gallione