Prima Categoria - Sfida a Modigliana. Bagnacavallo al ’Ricci’

Torna in campo la Prima Categoria con il nuovo orario di inizio delle partite (15,30) per la volatona finale delle ultime quattro partite, interrotte, però, dai 15 giorni di sosta pasquale. Nel girone G comanda sempre il Bagnacavallo che, tuttavia, ha ridato slancio agli inseguitori dopo la sconfitta di domenica scorsa col San Vittore ora secondo a -4 dalla vetta assieme al Savarna. La capolista è attesa dal confronto non semplice al "Ricci" col Modigliana mentre le dirette inseguitrici hanno sfide in trasferta forse anche più complesse: il San Vittore con la Pianta, il Savarna a Meldola, tutte formazioni in lotta per i playoff. Nella caldissima zona retrocessione, nessuno può dirsi al sicuro da metà classifica in giù. Il San Pancrazio ospita il già retrocesso Marina, mentre l’Only Sport ospita il San Sofia del bomber Campacci (24 gol) e quarta forza del torneo. Il Real Fusignano, dopo un inizio scoppiettante, è in piena bagarre e fa visita al Vecchiazzano mentre Savio e Fosso Ghiaia hanno a disposizione in casa gli scontri diretti rispettivamente con Carpena e Sporting Predappio. Nel girone F il Cotignola – mercoledì giocherà in casa la semifinale di Coppa Emilia con lo Spes Borgotrebbia – ospita il Placci Bubano che tenta l’assalto ai playoff. Trasferta per la Virtus Faenza a Castel San Pietro contro la Libertas: fondamentale fare punti per provare a scongiurare le forche caudine dei playout. Programma Prima Categoria (27ª giornata, ore 15,30). Girone G: Bagnacavallo-Modigliana, Fosso Ghiaia-Sp. Predappio, Meldola-Savarna, Only Sport Alfonsine-S. Sofia, Pianta-S. Vittore, S. Pancrazio-Marina, Savio-Carpena, Vecchiazzano-Real Fusignano. Girone F: Cotignola-P. Bubano, C. del Rio-Basca, Fontanelice-Pontevecchio, Libertas-Virtus Faenza, Murri-Funo, Reno Molinella-Fly, Savena-Fossolo, T. Pedagna-Dozzese.

u.b.