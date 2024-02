Prima categoria, Sfida salvezza al “calani“ Mulazzo, vietati passi falsi contro il Corsanico Mister Strata recupera Manenti, assente Ausili

"Questa è la domenica delle verifiche", così l’hanno definita nel corso della settimana molti addetti ai lavori la 19ª del campionato di Prima Categoria. Al comunale di viale Europa di Capannori dalle 15 va in scena il big match tra quinta forza del torneo Folgor Marlia e la capoclasse Marginone. Fatta la doverosa introduzione, spostiamoci al “Calani“ di Groppoli, quello che mette a confronto il Mulazzo e il Corsanico, due squadre alla ricerca di punti pesanti in proiezione salvezza. Quella in programma domani alle 15 diventa per i rossoblù una partita che tutti pretendono di vincere. Soprattutto lo vuole il presidente Paolo Marconi, che sa benissimo quanto siano importanti, da qui alla fine della stagione, i punti conquistati sul terreno amico. Lo pretende Stefano Strata, che sta tentando di riportare i rossoblù con la testa al campionato dopo il rotondo pareggio registrato domenica scorsa in casa dell’Atletico Lucca. In via Tinello si respira una grande determinazione, alla vigilia della partita. Ma, soprattutto, si assapora un senso di sincero rispetto per i versiliesi da parte del tecnico dei lunigianesi, che nell’occasione potrà contare nuovamente sul giocatore più in forma Manenti, recuperati a tempo pieno Filippi e De Negri, non ci sarà lo squalificato Pablo Ausili, i lungo degenti Bernieri e Leri. In ogni caso le truppe avanzate rossoblù hanno in mano una formidabile occasione per dimostrare di essere in chiara fase lievitativa sia sotto l’aspetto mentale sia di forma atletica.

La formazione: Pecorelli, Santini, Rossi, Malatesta, Manenti, Filippi, D’Angelo, Luccini, Bortolasi, Occhipinti, Capo.

Ebal.