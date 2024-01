Prima Categoria, si riparte dopo la pausa. La Centese a Ponte

Dopo la lunga interruzione invernale si torna in campo in Prima categoria. Ed è subito derby d’alta quota: a Pontelagoscuro è di scena la capolista Centese, in testa fin dalla prima giornata. L’anno scorso furono fiere avversarie per la promozione, quest’anno è la formazione biancoceleste a dominare la scena. "Si comincia il girone di ritorno con un big match – afferma il direttore sportivo del Ponte, Marcello Sfargeri – la posta in palio è molto alta, soprattutto per noi che stiamo inseguendo. Affrontiamo una squadra che ha avuto finora pochi passi falsi. Ha dieci punti più di noi, nel girone d’andata fummi messi sotto, ma va considerato che eravamo nel nostro periodo peggiore, ampiamente rimaneggiati. Restammo in partita solo mezz’ora, poi la Centese vinse e con largo margine". Cosa è cambiato da allora? "Abbiamo assunto una precisa identità, siamo più consapevoli delle nostre potenzialità. Sotto questo profilo la lunga pausa invernale ci ha danneggiato: prima dell’interruzione avevamo raccolto 13 punti nelle ultime cinque partite, c’è l’incognita della ripresa. Perlomeno abbiamo recuperato qualche acciaccato come Pavani e Bicaku; quest’ultimo partirà comunque dalla panchina".

Cosa teme della Centese? "E’ squadra solida, con elementi di qualità in ogni reparto. Dovremo avere pazienza e poi assestare la zampata quando si presenterà l’opportunità". La X Martiri a Porotto riceve il Sala Bolognese per cercare di approfittare dello scontro diretto in riva al Po, ieri invece derby dell’Alto Ferrarese a Bondeno, dove era di scena la Poggese, nella sfida delle matricole. Nella battaglia per non retrocedere Copparo farà visita al quotato Galeazza e l’Argentana al Persiceto. A Gallo, fresco del passaggio del turno in coppa, arrivano gli argentani del Santa Maria Codifiume.