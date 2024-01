Prima categoria. Suona il campanile a Mercatello: con il Peglio è una gara che conta

La Prima categoria oggi e domani scenderà in campo (14ª giornata). Molte squadre nel mercato hanno cambiato ‘vestito’ con la speranza che il nuovo look possa essere accattivante sotto i diversi profili, sia di gioco che di risultati. Cinque gli anticipi odierni (14,30). Il programma di oggi.

Major-Lunano. Gara interessante sia per la bontà delle due squadre sia per la posta. I 3 punti servirebbero al Lunano per stabilizzare il secondo posto e ai padroni di casa desiderosi di allontanarsi dalla zona playout.

Mercatellese-Peglio. Campanile molto sentito e che richiamerà tanta gente. Qualche assenza da una parte che dall’altra. Nella Mercatellese sono infortunati Manca e squalificati Cerpolini, Baciardi e Benedetti. Nella Mercatellese c’è il neo acquisto Rasponi (ex Urbania). Si gioca al Comunale di Mercatello sul Metauro.

Osteria Nuova-Usav Pisaurum. Al Comunale di Osteria Nuova si incontrano due squadre che giocano per opposti obiettivi, i padroni di casa per un posto nei playoff, gli ospiti per uscire dalla posizione scomoda di ultimi in classifica.

Real Altofoglia-Nuova Real Metauro. Nel match tra due realtà importanti del girone gara da tripla (foto i giocatori ospiti). Si gioca al Comunale di Belforte All’Isauro. S.Costanzo.

San Costanzo-Athletico Tavullia. Una gara tra calciatori di qualità e con un blasone importante. Si gioca al Comunale di San Costanzo.

Le partite di domani (ore 14,30)

Avis Montecalvo-Audax Calcio Piobbico: la prima in classifica (foto a destra) ospita la quarta forza del torneo. Match di alto livello, con i padroni di casa intenzionali ad allungare la lunga striscia positiva.

Pesaro Calcio-S.Veneranda. Derby tra due compagini inserite in zona playout e che desidererebbero uscirne fuori quanto prima (Supplementare ‘Benelli’ di Pesaro).

Vadese-Falco Acqualagna. Anche questo è un derby molto sentito e che richiamerà molto pubblico ("Ceccarini di Sant’Angelo in Vado).

am.pi.