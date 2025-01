PRIMA CATEGORIA. Super scontro tra Galluzzo e Barberino

Seconda giornata di ritorno oggi alle 14,30. Nel girone E super sfida tra Audace Galluzzo-Barberino Tavarnelle, due delle formazioni più accreditate del girone ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Turni sulla carta favorevoli per Reggello e Incisa che ospitano fra le mura amiche Audace Legnaia e Piandiscò. Super sfida fra Sancascianese-Chianti Nord, due squadre in salute e divise da una sana rivalità con in campo alcuni ex. Completano il quadro Ambra-Porta Romana, Castelnuovese-San Clemente, Gambassi-Levane, Sporting Arno-Dinamo Florentia.

Nel girone D riflettori puntati su Folgor Calenzano-Gallianese, due squadre che sognano i play off. San Godenzo e Settimello rischiano nelle insidiose trasferte col Prato Nord e a Quarrata. Il Sagginale ospita il Maliseti Seano e ha come obbiettivo i tre punti per risalire la classifica. Virtus Rifredi in cerca di riscatto nella gara casalinga contro i pratesi dello Jolo. Il Novoli vuole continuare la striscia positiva affrontando in casa il Csl Prato. Altre gare interessanti sono: Albacarraia-Aglianee e Atletico Spedalino-Casale Fattoria.

F. Que.