Prima categoria, va in scena il big match. Nuova Real Metauro e Tavullia per sognare

Per la terza giornata del girone di ritorno la Prima categoria (girone A) sono in programma match particolarmente interessanti per la classifica generale. In vetta c’è l’Avis Montecalvo, a un punto di distacco la Nuova Real Metauro, al terzo posto il Lunano. Sette (su otto gare) gli anticipi odierni. Calcio d’inizio alle ore 15.

Falco Acqualagna-Mercatellese. I padroni di casa, freschi del successo sul campo della Maior e quarti, puntano a scalare la classifica. Il team di mister Salvi ha nell’esperto Umberto Cazzola uno dei suoi punti di riferimento (9 gol). Arbitra Marco Graziosi della sezione di Pesaro.

Nuova Real Metauro-Athletico Tavullia. Il big match della giornata (entrambe sono posizionate nell’alta classifica) si gioca al Comunale di San Lorenzo in Campo, essendo lo stadio di Calcinelli ancora indisponibile

per ristrutturazione. "Una partita importante sia per noi che per loro – ammette i l direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – la posta in palio é alta, tutte e due le squadre hanno nell’organico giocatori di categoria superiore, noi punteremo a cogliere il massimo come sempre". Il Real Metauro sarà privo dello qualificato Brando Aguzzi. Uno squalificato anche tra gli avversari, l’attaccante Cocchi. Arbitro Gianluca Persichini di Macerata.

Osteria Nuova-Real Altofoglia. La squadra del presidente Luigi Cocchi ben posizionata in graduatoria è reduce dal bel pareggio sul terreno di gioco del Pesaro Calcio mentre il Real Altofoglia sette giorni fa si è preso un punto con il Lunano. Arbitro Mattia Pucci di Pesaro.

Pesaro Calcio-Maior. Due squadre con buoni organici si affronteranno per primeggiare e il pronostico è incerto. Qui si gioca alle ore 17,30. Arbitro Abdelali Sabbouh Fermo.

Lunano-San Costanzo. Anche qui si affrontano due squadre con calciatori di qualità. Gli ospiti vorranno rifarsi dalla sconfitta casalinga contro il Peglio. Il Lunano da parte sua punta a vincere il campionato e quindi non può non esimersi dal tentare di raccogliere l’intera posta in palio. Arbitro Marco Rossetti di Ancona.

Santa Veneranda-Avis Montecalvo. Gara con punti pesanti in palio. Due squadre che giocano per opposti obiettivi: il S.Veneranda per la salvezza e il Montecalvo per difendere il primato. Arbitro Steeve Belli di Pesaro.

Usav Pisaurum-Vadese. Si gioca al Comunale "Vecchia Polveriera" di Pesaro. Un match mare-monti con la voglia, da ambo le parti, di primeggiare. Arbitro Alessio Giustozzi di Macerata. Domani si gioca la partita Audax Calcio Piobbico- Peglio. Arbitra Thomas Rapari di Macerata.