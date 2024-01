Prima categoria Vezzano ferma la capolista, Brugnato torna in vetta

Riprende dopo una lunga sosta il girone E di Prima categoria con la prima di ritorno. Sorpresa a Bottagna dove il fanalino di coda Vezzano sfiora l’impresa pareggiando 0-0 con la capolista Segesta ma poteva anche conseguire una clamorosa vittoria. Infatti all’85’ Parma calcia sul palo il rigore assegnato per fallo su Danovaro. Vezzanesi che dopo dieci sconfitte consecutive conquistando il primo pari stagionale salendo a 4 punti. Pareggio che costa il primato ai sestresi scavalcati dal Brugnato che riconquista la vetta espugnando per 1-0 Casarza Ligure grazie ad un gol di Di Martino. A due punti dalla capolista c’è il Marolacquasanta che vince a Castelnuovo Magra 3-2 sul Colli Ortonovo. Marolini sul 2-0 con i gol al 20’ di Piastra che approfitta di un malinteso tra Franceschini ed Edoardo Lorenzini ed al 30’ di Castellanotti su assist di Piastra. Ortonovesi che accorciando al 39’ con Vacchino in tap-in. Al 53’ Mancuso sigla il 2-2 riprendendo una respinta di Biagioni su tiro di Santucciu. Il gol partita all’89’ del neoentrato Parra che sfrutta un bel lancio di Poletti. Il Follo vince con un pirotecnico 4-3 il derby con il Ceparana. Follesi in vantaggio al 12’ con Palagi da sottomisura su corner di Torri. Al 24’ pareggia Grassi con un abile tocco. Al 52’ ceparanesi in vantaggio grazie ad uno sfortunato autogol di Noga. Al 57’ Rossetti sigla il 2-2 su rigore, fallo su Elhdiy. Al 62’ e al 65’ Follo sul 4-2 grazie ai gol di Angelotti, servito da Rossetti, e di Torri che segna su azione personale. All’87’ accorcia Grassi di testa che fa doppietta. Bolanese-Santerenzina finisce 1-1. Al vantaggio dei bolanesi al 52’ di Serusi di testa su punizione di Carta rispondono i santerenzini, in dieci dal 51’ per l’espulsione di Ocran, all’85’ con Moscatelli su calcio piazzato. La Castelnovese vince nei minuti finali 3-2 una spettacolare partita ricca di colpi di scena al Tanca con l’Arcola Garibaldina. Castelnovesi, in dieci dall’85’ per l’espulsione di Laghezza, a segno al 12’ con Sturlese, al 90’ con Bragazzi e al 91’ con Sow e colgono anche quattro legni al 25’ con Laghezza, al 30’ con Alkurti, al 50’ con Sow e al 74’ con Sturlese. Arcolani che segnano al 40’ con Cardovilli e al 58’ con Etna e colpiscono anche due traverse al 36’ con Marianelli e al 73’ con Colombo. Amegliese Iron Fox-Riccò Le Rondini rinviata per il campo ‘La Ferrara’ ghiacciato.

P.G.