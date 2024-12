Prima categoria. Vittoria preziosa per il Fonteblanda. Troppo Orbetello per lo Scarlino

L’Orbetello batte lo Scarlino e mantiene quattro punti di vantaggio sul Venturina. La formazione lagunare non lascia scampo allo Scarlino e trova ancora la rete di bomber Laghigna, in rete per la seconda partita di fila. Il Fonteblanda vince il derby maremmano col Monterotondo e si prende tre punti d’oro in ottica salvezza, infatti andando a superare il Sant’Andrea e lasciando così l’ultima posizione di classifica. Pareggio per l’Argentario contro una diretta concorrente.

La classifica del girone C di Prima categoria: Orbetello 30, Venturina 26, Lornano Badesse 25, Casolese 22, Pianella 22, San Miniato 21, Donoratico 20, Monterotondo 20, Pomarance 19, Argentario 19, Radicondoli 17, Gracciano 16, Scarlino 13, San Gimignano 10, Fonteblanda 9, Sant’Andrea 8.