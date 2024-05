Prima categoria. X Martiri sconfitta in semifinale. Ora attende solo il ripescaggio

x martiri

riccione

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Breveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini, Gessoni, Evali. A disp. Ferrigato, Bonaguro, Pavinato, Tolle, Perinelli, Punzetti, Marku, Salvi, Bizzarri. All. Bolognesi.

RICCIONE: Leardini, Borgnoni, Labudiak, Pironi, Lepri, Iolli, Tonini, Mussoni, Urbinati, Semeraro, Cremonini. A disp. Batani, Castelletti, Imola, Zavatta, Colonna, Rinaldi, Fantini, Diop, Cangini. All. Bucci. Arbitro: Sapio di Forlì

Marcatore: 73’ Cremonini.

Note: ammoniti De Cristofaro, Borgognoni e mister Bolognesi.

Si interrompe in semifinale la rincorsa ai play off regionali della X Martiri, che si è dovuta inchinare a un Riccione solido e cinico, bravo a sfruttare l’unica occasione costruita nell’arco dei 90’. E’ stato uno spareggio molto equilibrato, dominato dal tatticismo, con entrambe le squadra guardinghe e attente a non concedere spazi. Una gara bloccata tatticamente poteva decidersi solo su un episodio, che è capitato sui piedi di Cremonini, l’attaccante più temuto, uno che difficilmente sbaglia nelle partite così importanti, come aveva dimostrato nel derby della riviera con il Bellaria, realizzando una tripletta. Il primo tempo è equilibrato, succede ben poco, a parte un’opportunità per Evali, frustrata da un dubbio fuorigioco segnalato dalla terna arbitrale. Nel secondo tempo parte meglio il Riccione, preme sul piede dell’acceleratore, la difesa biancazzurra però regge l’urto. Almeno fino al 73’, quando si accende una mischia nell’area difesa da Pallara e compagni. Batti e ribatti in area, finché Cremonini è il più lesto, trova il corridoio giusto e insacca. Negli ultimi 10’ i ferraresi cingono d’assedio la porta presidiata da Leardini, tanta pressione ma nessuna vera occasione. La X Martiri dunque esce di scena dopo aver vinto la finale di girone contro il Persiceto e superato il primo turno ai quarti di finale regionale con l’Edelweiss Jolly. Ora attende l’ufficialità del ripescaggio.

Franco Vanini