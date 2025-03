Prima dell’inizio passerella d’onore per la capolista. E la Cuoiopelli esce a testa alta da Camaiore

CAMAIORE 3 CUOIOPELLI 1

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli (78’ Casani), Granaiola (59’ Fani), Amico, Velani, Anzillotti, Cornacchia, Chiaramonti, Da Pozzo (81’ Ricci), Nardi (59’ Kthella); a disposizione Barsaglini, Bologna, Zambarda, Zavatto, Bacci. Allenatore Pietro Cristiani.

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (74’ Bocini), Tuzi, Hanxhari, Porcellini, Covino, Turini (87’ Mancini), Mancino (49’ Vannuzzi), Pinna (59’ Campo), Ferraro, Rocco (59’ Maglio); a disposizione Pannocchia, Bindi, Tassi. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Giampiero Marongiu di Livorno (assistenti Francesco De Feudis di Firenze e Matteo Mucci di Pistoia).

Marcatori: 9′ Rocco, 29′ (rig) Chiaramonti, 81′ Kthella, 93′ Cornacchia.

Note: ammoniti Hanxhari e Fani.

CAMAIORE – La Cuoiopelli fa una gran bella figura anche sul campo del Camaiore, va in vantaggio al 9’ e sull’1-1 Turini sbaglia il rigore che avrebbe portato nuovamente in vantaggio i biancorossi di Santa Croce. Nella gara tra le uniche due squadre che per opposti motivi non hanno più niente da chiedere al campionato – Camaiore già promosso in serie D, Cuoiopelli già retrocessa in Promozione – non mancano le emozioni. A partire da prima del fischio d’inizio quando i giocatori della Cuoiopelli si sono schierati su due file all’ingresso del campo per la passerella d’onore alla capolista vincitrice del campionato, guidata dallo staffolese Pietro Cristiani.

Al 9’ la Cuoiopelli passa in vantaggio con Rocco che è più lesto di tutti a mettere alle spalle di Barsottini. Poco prima della mezz’ora l’arbitro fischia un rigore per il Camaiore che Chiaramonti segna. Poco dopo la massima punizione viene concessa alla Cuoio, ma Turini sbaglia. La ripresa è molto equilibrata fino all’ottantesimo. Nel finale il Camaiore segna con Kthella il due a uno al minuto ottantuno e in pieno recupero fa tris con l’ex Cornacchia.