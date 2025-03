Prima e seconda cat. Cqs e Quarrata fanno festa. Aglianese ko

Un turno rimasto in forse fino all’ultimo, a causa del maltempo, che ha portato al rinvio di una manciata di partite. Ma tutto sommato, la ventiseiesima giornata di Prima e Seconda Categoria si è svolta senza eccessive complicazioni. L’unico rinvio per le formazioni di Pistoia e provincia riguarda la Prima Categoria: Atletico Casini Spedalino – Albacarraia dovrà essere recuperata. Sempre nel girone D, ha però fatto festa il Quarrata: il 2-1 sul Prato Nord griffato da Campagna e Pannilunghi vale l’aggancio alla seconda piazza. Stesso punteggio con cui l’AM Aglianese ha perso lo scontro-playoff con il Novoli, nonostante un acuto di Cutini. Nel girone A, il CQS Pistoia ha compiuto un altro piccolo passo verso la salvezza, considerando il 2-1 interno inflitto al Città di Capannori. La sconfitta esterna per 3-0 contro il Corsagna riduce invece sensibilmente le speranze del Chiazzano.

Scendendo in Seconda Categoria, si ricomincia dal girone B. Dove il Pescia, a seguito del 2-1 casalingo con il Borgo a Buggiano, consolida ulteriormente la terza piazza. Anche perchè, nel frattempo, il Chiesina Uzzanese è caduto nella tana dell’Atletico Marginone, con i locali vincenti per 1-0. Stesso risultato, quest’ultimo, con cui il Giovani Via Nova ha ceduto le armi al Gallicano. E si passa così al girone C, dove non mancano le dolenti note: il San Niccolò attuale seconda forza del raggruppamento ha pareggiato a reti inviolate con il Mezzana e ha visto salire a quattro lunghezze il distacco dalla Pietà capolista, che al Perugi ha annichilito la Virtus Montale. Pollice alzato per la Montagna Pistoiese, che sta segnalandosi sempre più come "terza incomoda": Ciacci, Bibaj e Petrolini hanno certificato il 3-0 sul Montalbano Cecina. Ma può sorridere anche il Pistoia Nord, dopo, il 3-2 sul Bugiani Pool 84. Il Cintolese ha colto un pari per 1-1 al Loik con il Chiesanuova. Olimpia Quarrata ko a Prato contro il Tavola per 1-0.

