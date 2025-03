Le squalifiche del giudice sportivo

Escluso il Fano dal campionato di Eccellenza. Il provvedimento era nell’aria dopo l’ennesima mancata presentazione della squadra alla partita. Alla società è stata poi inflitta una multa di 2.500 euro. Gli altri provvedimenti.

Eccellenza. Due gare: Marino (Matelica). Una gara: Panza (Atletico Mariner), Iommi (Sangiustese), Antonioni (Matelica), Badiali, Lovotti (Tolentino).

Squalificato fino al 9 aprile Stefano Serangeli (dg Maceratese) "perché a fine gara – si legge nella motivazione – è entrato senza autorizzazione nel terreno di gioco, protestando e rivolgendo all’arbitro espressioni irriguardose". Multata la Maceratese di 450 euro "perché al termine del match ha permesso a un soggetto non in distinta di entrare nel terreno di gioco per rivolgere espressioni irriguardose all’arbitro". Multato di 400 l’Atletico Mariner "in quanto la tifoseria, durante la gara, ha rivolto alla terna arbitrale ed ai giocatori avversari espressioni irriguardose. Inoltre per aver permesso a soggetti non in distinta di sostare nel campo per destinazione senza autorizzazione".

Promozione. Due gare: Bedetta (Corridonia). Una gara: Del Rosso, Trombetta (Porto Sant’Elpidio), D’Amicis, Filipponi (Azzurra Colli); Trobbiani, Giaconi (Cluentina), Gibbs (Grottammare), Massei, Scoccimarro (Jesina), Argalia (Appignanese), Lami, Romanski (Casette Verdini), Bosoi (Lunano), Sampella (Vigor Castelfidardo), Marcantoni (Vigor MOntecosaro), Rovnelli (S. Orso), Mariotti, Izzo (Fermignano), Costa (Gabicce), Burini (Marina), Finucci (Palmense), Ciaramitaro (Trodica).

Multate Azzurra Colli di 400 euro e Porto Sant’Elpidio di 300 euro.

Prima categoria. Due gare: Moufanin (Casette d’Ete). Una gara: Marziali, Sguigna (Casette d’Ete), Selita (Belforte), Vicomandi (Elite Tolentino), Verdicchio (Urbis Salvia), Scotini (Camerino), Marcaccio (Real Elpidiense).