Prima e seconda cat.. Impazza il mercato. Gli ultimi movimenti

In Prima Categoria nuovo acquisto per il San Godenzo, che dopo gli addii di Curraj (passato al San Clemente) e Scopetani (al Londa) ha preso l’attaccante Darboe, in uscita dal Porta Romana. Lo Spartaco Banti Barberino ha ceduto l’esterno difensivo Bastiani al San Piero a Sieve, riprendendo il centrocampista Pineti, che rientra dal Firenzuola.

In Seconda Categoria la Gallianese ha integrato la rosa con l’arrivo del trequartista Francesco Parrini, nelle ultime stagioni alla Fortis Juventus in Eccellenza, che aveva già vestito la maglia rossoblù in Promozione nel 2022. Il Sagginale ha tesserato i centrocampisti Bartolacci, proveniente dal Luco, e Shpetim Vallaj, svincolato (ex San Godenzo, Alleanza Giovanile Dicomano e Rontese). Lasciano la società biancorossa l’attaccante Brocchi, che cessa l’attività, e il difensore Alessandro Tagliaferri, che passa alla formazione amatoriale del Sant’Agata nel campionato Aics. Il centrocampista Caselli passa dall’Alleanza Giovanile Dicomano in Promozione al Londa in Terza Categoria.