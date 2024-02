Prima e Seconda Categoria. Barberino-Cerbaia, derby top. Galluzzo-Reggello da brividi

In Prima e Seconda categoria si gioca oggi la 19esima giornata con inizio alle 15. In programma alcuni derby e partite d’interesse per i vertici della classifica e per la salvezza. In Prima categoria girone C spicca il derby Barberino Tavarnelle-Cerbaia, fra due squadre di valore. Nel girone D partita clou è Audace Galluzzo-Reggello fra due vere corazzate della categoria. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni. Queste le partite odierne.

Girone C: Albacarraia-Csl Prato, Atletica Castello-Isolotto, Barberino Tavarnelle-Cerbaia, Folgor Calenzano-Casale Fattoria, Gambassi-Nuova Novoli, Jolo-Barberino di Mugello, Quarrata-Ginestra, Sancascianese-Amici Miei.

Girone D: Atletico Levane-Chianti Nord, Audace Galluzzo-Resco Reggello, Bibbiena-Casellina, Cubino-Belmonte, Incisa-Rignanese, Pratovecchio-Sporting Arno, San Clemente-Castelnuovese, Vaggio Piandiscò-San Godenzo.

In Seconda categoria girone I in settimana si è giocato il recupero Pelago-Firenze City 4-1. Oggi il derby del Mugello Firenzuola-Sagginale, due squadre che vogliono i playoff. Questo il quadro: Bagno a Ripoli-Reconquista San Piero a Sieve, Firenze Sud-Molinense, Gallianese-Santa Brigida, Vigor Misericordia-Ludus ‘90, Pian di San Bartolo-Fulgor Castelfranco, Sant’Agata-Pelago, Firenze City-Caldine.

F. Que.