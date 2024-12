Prima e Seconda categoria. Derby Capannori-Montecarlo. Folgore e P. S.Paolo: gare delicate

In Prima categoria, nel girone "A", spicca il derby casalingo del Capannori, attuale terza forza del torneo, a tre lunghezze dalla vetta, opposto al pericolante Montecarlo, con i favori del pronostico, dopo il bel pari di domenica scorsa. Attenzione, poi, alla Folgor Marlia, allo stadio di Viale Europa contro il Mulazzo e all’Atletico Lucca, all’"Henderson", con il CQS Pistoia. Difficile trasferta, invece, per il Corsagna che ha fatto vedere buone cose domenica scorsa contro il Pieve Fosciana e cerca continuità sul cmapo del Serricciolo. Spetta allo stesso Pieve l’arduo compito di fermare il Capezzano capolista. Delicata trasferta con la Torrelaghese per il Gorfigliano Diavoli Neri; match esterno da non sbagliare per l’Academy Porcari, sul terreno del fanalino Tempio Chiazzano.

In Seconda categoria, nel girone "A", la Folgore Segromigno a Massa contro il San Vitale Candia e il Pieve San Paolo a Monzone sono in cerca di preziosi punti-salvezza. Nel girone "B" il campione d’inverno Piazza "55" punta a chiudere imbattuto il girone d’andata, atteso, però, da un avversario tosto e imprevedibile come il Cascio, mentre l’inseguitrice Pescia (staccata di quattro lunghezze), sale a Molazzana. Un occhio allo scontro play-off fra Academy Tau e Ghivizzano, due formazioni che hanno le carte in regola per rimanere in alto. Completano il programma: Borgo a Buggiano - Valfreddana, Borgo a Mozzano- Atletico Castiglione, Fornaci - Morianese e San Macario Oltreserchio - Gallicano. Fischio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci