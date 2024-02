Prima e seconda categoria. Derby-salvezza: Cqs batte Tempio. Quarrata riparte, Pescia affonda

Un turno a due facce, il ventunesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria, per le formazioni di Pistoia e provincia. Iniziando dalla Prima, il piatto piange soprattutto nel girone A: solo il CQS Pistoia sorride per essere rimasto sopra la zona playout, ma l’1-0 contro il Tempio Chiazzano firmato da Bugelli ha inguaiato ulteriormente proprio i rivali pistoiesi. Tutto da rifare anche per il Giovani Via Nova, caduto fra le mura amiche contro il Città di Capannori che ha vinto 1-0. E l’Atletico Lucca ha regolato 2-0 un Pescia che sembra ormai rassegnato alla retrocessione. Passando al girone C, sorride soprattutto il Quarrata dopo il 4-1 rifilato al Banti Barberino: Doumbia, Maarouf, Cortonesi e Paolini hanno griffato un successo che garantisce agli uomini di mister Fabbri l’attuale quarta piazza. Anche grazie agli Amici Miei, che hanno strappato un buon punto sul campo del Gambassi in virtù dello 0-0 finale.

Scendendo in Seconda, la Montagna Pistoiese non è andata oltre il pari a reti inviolate interno con il Borgo a Buggiano. La banda Zinanni mantiene la vetta del girone E, ma la sensazione è che si tratti di un’occasione sprecata per allungare. Anche perché l’Atletico Casino Spedalino ha pareggiato con il medesimo risultato contro la Virtus Montale, in quello che era il match più interessante della giornata visto che si sfidavano la seconda e la terza forza del raggruppamento.

Risalgono anche le quotazioni del Cintolese, sesto dopo essersi messo alle spalle un periodo-no: sembra testimoniarlo il 3-0 esterno rifilato a La Querce (Testa, Agostini e Giannini). Mezzo passo falso per il San Niccolò, bloccato sul pareggio casalingo a reti bianche con il san Felice. Sta risalendo anche il Pistoia Nord a seguito del 3-0 alla Galcianese, nella stessa misura in cui il Montalbano Cecina ha superato 3-2 a domicilio il Chiesanuova. L’Olimpia Quarrata è caduta contro il Prato Nord, vittorioso per 1-0. E al Montale Pol.90 Antares non è servito un acuto di Paolantonio: il Montemurlo Jolly ha reagito e stravinto 4-1, sfruttando al massimo il fattore-campo.

Giovanni Fiorentino