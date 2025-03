Prima e Seconda categoria. Due derby di grande cartello in serie superiore. Mentre al piano di sotto il Piazza potrebbe far festa

Quando mancano tre giornate al termine delle stagione regolare, verdetti quasi emessi: dopo i risultati di domenica scorsa, infatti, i massesi del Montignoso hanno allungato sul Corsagna (che, però, non si arrende), mentre il Piazza "55" è vicinissimo al traguardo, visto che il Ghivizzano pare proprio aver mollato, anche se tutto può accadere.

In Prima categoria, nel girone "A", è il derby fra Corsagna e Atletico Lucca il match di cartello, seguito a ruota da un altro derby tutto da seguire, quello fra l’Academy Porcari ed il Capannori che, terzo in classifica, vuole finire in crescita per giocarsi le proprie carte. Attenzione, poi, alla sfida fra Folgor Marlia e Pieve Fosciana che puntano a mettersi al sicuro, mentre il Montecarlo riceve l’imprevedibile Romagnano e non può sbagliare; ed il Gorfigliano ospita il Mulazzo, anche se la situazione dei Diavoli Neri è ormai compromessa.

In Seconda categoria, girone "A", ultima spiaggia per il fanalino Pieve S.Paolo nella gara interna con la Filattierese; altro scontro-salvezza fra Folgore Segromigno e Atletico Carrara. Nel girone "B" la capolista Piazza è superfavorita nella partita casalinga com il Fornaci e può, addirittura, far festa: molto dipende dal Ghivizzano (a Valdottavo contro il Borgo a Buggiano). In zona calda il Valfreddana riceve il Borgo a Mozzano ed il Gallicano il forte e temibile Chiesina Uzzanese. Completano il quadro: Atletico Castiglione-San Macario Oltreserchio, Giovani Via Nova-Cascio, Pescia-Academy Tau e la Morianese (già retrocessa) opposta al Molazzana. Ora legale: fischio d’inizio posticipato per tutti alle 15,30.

Flav. Berl.