Prima e Seconda categoria

Romagnano-Forte 2-0

Brutto stop degli squali che adesso devono guardarsi le spalle dal quinto posto. Apre le marcature uno degli ex di giornata, Federico Barbetti che al 3’ dal dischetto disegna una traiettoria imparabile per Ceragioli; raddoppia al 30’ Gianmarco Mancini con un bel diagonale. I ragazzi di Cagnoni non creano mai pericoli dalle parti dell’estremo difensore massese.

Corsanico- Giovani V.N. 2-1

Prezioso successo nella corsa alla salvezza degli orange che non perdono l’occasione di sfruttare il turno casalingo. Prima rete al 23’ grazie a Da Prato che trova una deviazione ospite; raddoppio di Cerri con un preciso colpo di testa al 42’. Gli ospiti tornano in partita grazie a Citera che al 60’ accorcia da due passi.

Capezzano-Chiazzano 2-1

Vittoria in rimonta che avvicina il quinto posto. Subito sotto al 11’ con Santini che sfrutta una disattenzione difensiva, i padroni di casa arrivano al pareggio al 24’: Correia viene steso in area, dal dischetto Maggiore è letale e riporta in carreggiata i suoi bravi a crederci fino alla fine e a trovare la rete del sorpasso al 90’ con una grande stoccata del capitano Mattia Pacini che arriva cosi in doppia cifra

Calci-Torrelaghese rinv.

San Vitale-Sporting C. 1-0

Acora uno stop per i ragazzi di Palmerini. Le occasioni di Luisotti al 25’, tiro dalla distanza finito a lato, e di Pellegrini al 50’ con una conclusione volante su traversone di Paoli non portano frutti. Decide una rete di Dell’ Amico al 32’.

Massarosa-Pontasserchio 0-1 Una rete di Madrigali in mischia dopo appena dieci minuti mette fine alla striscia positiva dei biancorossi che provano poi a reagire con Tomei, colpo di testa al 35’ che finisce a lato, e con Dianda che al 63’.

Lido- Montignoso 2-5

Altra debacle per i gialloblù che finiscono surclassati di reti. La rete del puntuale Andrea Dati e del partner Edoardo Luisotti non porta niente in carniere, per gli ospiti decisivo Costa con la sua tripletta, di Vatteroni e Federici le altre reti del netto successo massese.

Cab