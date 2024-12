PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Gambassi, cuore enorme: resta subito in dieci e tiene botta. Che tonfo per l’Avane

Giornata con poche luci e tante ombre quella andata in scena lo scorso fine settimana per quanto riguarda le formazioni locali impegnate in Prima e Seconda Categoria. Partiamo dal girone E di Prima Categoria, dove il Gambassi è uscito indenne dall’insidioso campo della Sancascianese nonostante abbia dovuto giocare in inferiorità numerica per 72 minuti. Dopo l’espulsione di Oliva al 18’ per fallo di reazione la Sancascianese è passata al 60’ su rigore, ma una zampata di Rosi all’80’ ha regalato il pari ai termali. Adesso il Gambassi è quarto con 22 punti. Nel girone F di Seconda Categoria finisce in parità il derby tutto empolese tra Santa Maria e Monterappoli, un 1-1 firmato dai gol di Cissè per i padroni di casa e di Ninci, ex di turno, per i neroverdi ospiti. Un pareggio che permette al Monterappoli di salire a quota 18, a quattro lunghezze dalla zona play-off mentre la squadra di mister Tamburini resta invischiata in quella play-out con 10 punti, a meno quattro dalla salvezza diretta. Nello stesso raggruppamento tonfo esterno dell’Avane, che crolla addirittura 8-1 nello scontro diretto di Firenze contro il Cobra Kai. La squadra della coppia Coppola-Fanelli viene così scavalcata dai rivali ritrovandosi al penultimo posto della classifica con 9 punti, solo tre in più del fanalino di coda Atletica Castello grazie proprio alla vittoria nello scontro diretto casalingo della domenica precedente. Chiudiamo con il girone G, dove cadono sia l’Aurora Montaione che il Ponte a Cappiano. I primi a Bientina pareggiano momentaneamente con Bartalucci, poi rimangono in dieci e proprio nel finale incassano il definitivo 2-1. I calligiani si arrendono invece 2-0 sul campo del San Prospero Navacchio. Entrambe restano comunque a cavallo della zona play-off con il Montaione davanti di un punto ai biancocelesti, 19 contro 18.