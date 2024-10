Prima e Seconda cateGORIA: gli anticipi. Tavernelle-Avis Montecalvo: confronto tra team di qualità

Prima categoria (oggi 15,30). "La classifica è cortissima – dice il ds della Nuova Real Metauro Berloni (foto sotto con mister Ferri) – tra i match clou di oggi Tavernelle-Avis Montecalvo: gli ospiti favoriti per la vittoria finale ma i padroni di casa venderanno cara la pelle. Altro incontro probante Nuova Real Metauro-Osteria Nuova, compagine (foto) che nell’ultima giornata ha vinto in casa con il Real Altofoglia. Interessante anche Falco Acqualagna-Peglio, con i primi a voler ritornare alla vittoria, ma il Peglio come ha dimostrato in Coppa Marche è in salute. Bel match anche Atletico Mondolfo-Maior". Il programma: Atletico Mondolfo-Maior; Csi Delfino Fano-Viridissima Apecchio (ore 14,30). Falco Acqualagna-Peglio; Nuova Real Metauro-Osteria Nuova. Pantano Calcio-Mercatellese. Real Altofoglia-Audax Calcio Piobbico. San Costanzo-Muraglia. Tavernelle-Avis Montecalvo.

Seconda categoria, girone A (15,30): Cantiano-Santangiolese; Casinina-Carpegna; O.Macerata Feltria-Pole Calcio (ore 15); Montelabbate-Ca Gallo (ore 15); Valfoglia Tavoleto-Frontonese; Vis Canavaccio-Durantina. Domani: Sassocorvaro-Piandimeleto; Vadese-Vigor San Sisto. Girone B, oggi (ore 15,30): Cuccurano-Arzilla; Della Rovere-Real Mombaroccio; Jes Santa Veneranda-A.River Urbinelli; Marotta Maroso Mondolfo-Hellas Pesaro (ore 15); Pontesasso-Piandirose; Fortuna Fano-Marottese Arcobaleno; Vf Adriatico-Gradara (ore 14,30); Villa Ceccolini-Isola di Fano.

am. pi.