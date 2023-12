Prima e Seconda categoria. I due derby in parità. La rimonta del Forte

Capezzano-Forte 2-2

Non si fanno male Capezzano e Forte che si spartiscono la posta nell’ultima gara dell’anno al termine di una gara comunque dalle mille emozioni. Appena 60 secondi e passano i locali su corner con un preciso colpo di testa di un Correia. Gli squali non ci stanno e avrebbero al 22’ l’occasione per trovare il pari ma Lossi da buona posizione spara alto, al 32 ’provvidenziale Bartelletti a dire di no con un gran riflesso a Sodini. La ripresa si apre in fotocopia alla prima frazione, Maggiore scappa sulla fascia e crossa per Correia che ancora al 1’ e ancora di testa si fa trovare pronto per portare sul doppio vantaggio i suoi. La riapre subito al 8’ il Forte grazie a Bresciani che indovina l’angolo dalla distanza ed è 2-2 nel finale, al 93’ Alberti neo entrato viene steso in area, Lossi segna dal dischetto.

Corsanico-Capannori 1-2

Chiudono male gli orange che escono sconfitti e rimangono nei bassi fondi. Ii lucchesi passano subito con Bandoni al 15’ con una bomba dalla distanza, pari di Da Prato che riceve da Cerri e si gira trovando il varco giusto al 35’, rete partita di Haoudi al 56’ in contropiede.

Pecciolese-Torrelaghese 0-0 Prezioso pari a reti bianche per i gialloviola che escono indenni da Peccioli, due buone trame non sfruttate prima da Marsili al 62’ che con una spizzata manda a lato e poi da Lele Galli, la sua conclusione dalla distanza trova pronto il porteire.

Massarosa-Sporting 1-1

Pari e patta anche nel derby di seconda categoria, risultato che alla fine fa comodo ad entrambe che muovono una classifica ancora corta. Avanti i locali a fine primo tempo quando al 42’ Volpe risolve con il suo tocco una mischia in area, pronta reazione ospite che porta al pareggio al 52’ con la firma del solito Luisotti. Occasioni nel finale con Prendi di testa e Maguina ma il risultato non cambierà più.

Lido-Villafranchese 0-1

Ancora sconfitto il Lido che chiude male l’anno, contro i massesi risultato che ha il sapore di una beffa, dopo le occasioni per Dati su piazzato al 35’ e Mallegni al 50’ arriva il gol apuano di Conedera.

