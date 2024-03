Prima e seconda categoria: i Recuperi. Sagginale-Santa Brigida, che battaglia

Settimana di recuperi per il calcio dilettanti, per il resto fermo per la disputa in Liguria del Torneo delle Regioni. Nel Girone H della Seconda Categoria pareggio per 2-2 tra Mercatale Val di Pesa e Duccio Dini: per i padroni di casa reti di Mangino e Manetti; per i fiorentini a segno Viligiardi e Isiksun. Entrambe le squadre rimangono in zona play-out. Nello stesso girone mercoledì scorso Albereta San Salvi e Dinamo Florentia avevano pareggiato per 2-2, con gli ospiti che adesso guidano la classifica da soli. Nel Girone I della Seconda Categoria è finita 2-2 la sfida play-off tra il Sagginale e il Santa Brigida; lo stesso risultato di Pelago-Reconquista. In Prima Categoria Girone D mercoledì è terminata 1-1 Castelnuovese-Pratovecchio. Chiuderà il programma, nel Girone C della Prima Categoria, Casale Fattoria-Cerbaia, che si giocherà mercoledì prossimo alle 15. In caso di successo gli ospiti si avvicinerebbero ad un solo punto dalla capolista Jolo.