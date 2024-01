Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi torna a sorridere, Cappiano super

A distanza di oltre un mese il Gambassi è tornato al successo nel girone C di 1ª Categoria. Pur faticando (“miracolo“ in avvio del portiere Fenderico), nella ripresa i giallorossi sono infatti riusciti ad avere la meglio del fanalino di coda Isolotto grazie alle reti di Rosi, Bagnoli e Fontanelli (primo e terzo gol su rigore). La zona play-off è più vicina. Scendendo in 2ª Categoria, invece, nel girone D un centro per tempo di Rossi e Covato hanno permesso al Ponte a Cappiano di regolare in casa il Corazzano. I calligiani staccano così al 2° posto l’Acciaiolo e si portano a sole 3 lunghezze dalla capolista Stella Rossa Castelfranco. Nello stesso raggruppamento passo falso dell’Aurora Montaione, battuto 5-3 a domicilio nello scontro salvezza col Santacroce Cuoiopelli. I padroni di casa chiudono il 1° tempo sotto di 2 reti (contestatissima la prima per un presunto fuorigioco), accorciano in avvio di ripresa con Nardi, ma tra il 60’ e il 70’ incassano altri tre gol in contropiede. Dopo l’1-5 ancora Nardi segna subito da calcio d’avvio e Rossi firma il definitivo 3-5. I montaionesi ora sono penultimi a più 3 sull’ultimo posto. Infine, nel girone F di 2ª Categoria doppio pari per Monterappoli e Santa Maria contro le quotate Virtus Comeana e Virtus Rifredi. A Cambiano i neroverdi empolesi vanno sotto due volte per altrettanti rigori, ma prima con Campatelli e poi con Malpici al 95’ agguantano il 2-2. Il solito Carraro firma invece l’1-1 con cui il Santa Maria torna da Rifredi. Entrambe restano ai margini della zona play-out.