Prima e Seconda Categoria. Il Giovani Via Nova stende e inguaia il Pescia. Colpaccio Quarrata: ora i playoff sono vicini

Il vero protagonista della giornata è stato il maltempo, che ha costretto al rinvio di alcune gare. Ma le formazioni di Pistoia e provincia che hanno avuto modo di disputare il quindicesimo turno di Prima e Seconda Categoria possono se non altro tracciarne un primo bilancio.

Iniziando dal girone A di Prima Categoria, dove solo il Giovani Via Nova può far festa dopo l’1-0 firmato da Citera che inguaia ancor di più il Pescia. Una rete di Iavarone non è bastata al Chiazzano per battere il Mulazzo, con gli ospiti impostisi per 2-1. E la Folgor Marlia ha espugnato il campo del Cqs Pistoia, alla luce dell’1-0 finale.

Decisamente meglio è andata alle due rappresentanti della Piana che militano nel girone C. Soprattutto al Quarrata, che si è riavvicinato alla zona playoff: una doppietta di Paolini ha permesso agli uomini di Francesco Fabbri di regolare l’Albacarraia. Ma anche gli Amici Miei possono fare festa, perché una rete di Farci ha permesso al club di violare il terreno di gioco del Csl Prato Social Club e di ottenere una vittoria che rappresenta ossigeno puro: l’uscita dalla zona -retrocessione dista adesso solamente tre lunghezze.

Scendendo in Seconda Categoria, la notizia è certamente la caduta della Montagna Pistoiese, che mantiene comunque il comando del girone E. Il 3-1 con cui l’Olimpia Quarrata ha sconfitto la capolista (con doppietta di Caselli e gol di Pacini) promette però di riaprire la lotta per il primato. Anche se l’Atletico Casini Spedalino non è riuscito ad approfittarne, visto che la banda Marchiseppe non è andata oltre un pareggio casalingo a reti bianche con il Chiesanuova. Una contesa nella quale potrebbe ancora inserirsi il Cintolese, a patto di vincere contro il Montemurlo Jolly nella gara rinviata a causa del meteo.

Discorso abbastanza simile per il San Niccolò, con la sfida esterna contro il Prato Nord che dovrà essere recuperata. Intanto, la Virtus Montale ne ha comunque approfittato: Nesi, Oueslati e Galotta hanno griffato il 3-1 nel derby con il Montale Pol.90 Antares. Il Pistoia Nord è tornato da La Querce con un punto, mentre il Borgo a Buggiano ha avuto la meglio sul San Felice (con Ricci e Lera mattatori nel 2-1 conclusivo). Un acuto di Spinelli ha infine garantito al Montalbano Cecina l’1-0 sulla Galcianese e l’uscita dalle sabbie mobili.