Prima e seconda categoria. L’Aglianese batte il Quarrata

Mancano adesso centottanta minuti al termine della "regular season". E la ventottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, andata in archivio proprio ieri, porta giocoforza le formazioni di Pistoia e provincia a tracciare un bilancio in vista dell’ultimo scatto. Iniziando dal girone A di Prima Categoria, che ha visto il "derby" fra CQS Pistoia e Tempio Chiazzano si è chiuso con l’1-1 mettendo nei guai entrambe (chiamandole a vincere obbligatoriamente le prossime).

Passando al girone D, fa festa l’AM Aglianese: Cutini, Bastogi e Benedetto hanno griffato il 3-2 nel derby- spettacolo contro il Quarrata (nonostante le reti di Vannucci e Pannilunghi). Una sfida pirotecnica. Sconfitta per l’Atletico Casini Spedalino, caduto contro il San Godenzo: un 2-3 che chiama un riscatto per la prossima, onde evitare di restare definitivamente impatanati nei bassifondi.

Scendendo in Seconda Categoria, si ricomincia dal Pescia che ha battuto 1-0 l’Academy Tau. Stesso punteggio con cui il Chiesina Uzzanese è caduto contro il Gallicano. Pareggio pirotecnico per il Borgo a Buggiano, che ha pareggiato per 5-5 nella tana del Ghivizzano. Rischia ancora invece il Giovani Via Nova, con il Cascio vittorioso per 3-1.

E si conclude così con il girone C, dove il San Niccolò è tornato a ruggire: l’1-0 maturato a Prato contro la Pietà (con gol di Nieri) nello scontro al vertice riporta gli aglianesi ad una sola lunghezza dalla vetta. Pollice alzato anche per la Montagna Pistoiese: la banda Zinanni è sempre più terza dopo il 2-1 casalingo contro il Montemurlo diretto concorrente.

E anche la Virtus Montale è rientrata prepotentemente in zona playoff, avendo rifilato un poker al Pistoia Nord. Il pareggio a reti bianche dell’Olimpia Quarrata contro la Valbisenzio rischia di pesare non poco. E il Bugiani Pool ha vinto 1-0 contro il Montalbano Cecina, per tre punti che nonostante una situazione di classifica decisamente complicata profumano di impresa.

