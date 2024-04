Prima e Seconda categoria: lo Sporting è salvo. Il Forte per la prima volta agli spareggi promozione

Forte-Academy Porcari 2-2

Pari prezioso che lancia gli squali per la prima volta nella loro storia agli spareggi per la promozione. Avanti gli ospiti con una rete in mischia di Maggi Gianluca al 13’, pari locale che arriva grazie a Bresciani lesto a ribattere di testa al 33’ una conclusione finita sul palo di Lossi; sorpasso che si materializza al 25’ dellla ripresa grazie all’ altro Maggi, Alessio che da due passi corregge un invito di Credendino, gli ospiti nn ci stanno ed arrivano al pari grazie a Tortora che al 28’ trova il corridoio giusto per infilare Ceragioli.

Capezzano-Atletico Lucca 1-2

Missione playoff che invece si complica per i ragazzi di Coli che ora sono a tre punti dal quinto posto con una gara da giocare, gara che si era messa bene grazie alla rete di testa di Correia che al 25’ raccoglie un cross preciso di Caniparoli e porta avanti i suoi, i soliti errori di inesperienza portano però i lucchesi al ribaltone. Pari di Marzi al 42’ su una infilata centrale, sorpasso su sviluppi di calcio piazzato firmato da Berrettini al 63’.

Capannori-Corsanico 1-2

Blitz esterno degli orange che si rilanciano nella corsa verso i playout. Apre le marcature Balducci al 25’ con una conclusione da fuori area, replica Corto passi al 53’ con un colpo in acrobazia, accorcia Tocchini al 65’ con un bel diagonale ma la vittoria sorride ai ragazzi di mister Casani.

Torrelaghese-Fornacette 2-4 Passo indietro dei gialloviola a cui basterà però un punto nell’ultima gara per salvarsi senza ricorrere ai playout. Gol di Bonuccelli e Salini per i padroni di casa, per gli ospiti doppietta di Cardini e singoli di Guido e Tirella.

Pontasserchio-Sporting Camaiore 1-1

Salvezza raggiunta con un turno di anticipo anche da parte dei ragazzi di Palmerini che si conferma uno specialista del genere con tre salvezze ottenute partendo da un misero punticino. Sul campo dei pisani decisivo un gol di Mariani al volo al 62’ a pareggiare la rete dei locali di Skhurti

Lido-Massarosa 0-1

Con un guizzo di Volpe i biancorossi espugnano anche il Benelli e si preparano al meglio per i prossimi playoff. Per il Lido invece è notte fonda.

