Prima e seconda categoria. Monterappoli travolge il Cobra Kai. Santa Maria si accontenta del pareggio in casa

Prova di forza nel girone F di Seconda Categoria del Monterappoli, che porta via tre punti dall’insidioso campo del Cobra Kai con un eloquente 7-2. Mattatore della gara Florian Koceku, autore di una doppietta mentre le altri reti neroverdi sono state segnate da Fontanelli, Marconcini, Ninci, Scappini e Botti. Il Monterappoli si porta cosi a meno tre dall’ultimo posto play-off occupato dal Sesto Calcio, fermato sull’1-1 a Empoli dal Santa Maria. Per i ragazzi di mister Tamburini il ‘timbro’ è di Carraro. Punto prezioso per la corsa salvezza, così come quello conquistato dall’Avane: 1-1 con La Lanterna, grazie alla rete di Khazen. Nel girone G, invece, Clemente e Mandorlini firmano il 2-1 dell’Aurora Montaione sul campo del fanalino di coda Ponte delle Origini. Il team di Razzanelli sale a quota 22 punti, a due dalla zona play-off e altrettanti sopra il Ponte a Cappiano, a cui non è bastato il ritorno al gol di bomber Covato (a ‘secco’ dal 10 novembre) per portare via l’intera posta in palio da Bientina (1-1 il finale). Chiudiamo con un altro 1-1, quello nel girone E di Prima Categoria tra Gambassi e Audace Galluzzo. Una gara decisa a cavallo dell’intervallo con il vantaggio termale ad opera di Mattia Rosi su calcio di rigore e il pareggio ospite in apertura di ripresa. Dal 50’, poi, il Gambassi ha giocato in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Posarelli, rischiando seriamente però solo al 65’ quando Bellomo salva a tu per tu con Duccio Rosi. Il Gambassi resta terzo ma scivola a meno sei dal secondo posto.

Si.Ci.