Prima e Seconda Categoria. Ponte a Cappiano e Monterappoli a suon di gol

Due vittorie, un pareggio ed altrettante sconfitte è il bilancio del primo week-end del nuovo anno, dopo la sosta per la festività natalizie, per le cinque formazioni locali impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Partiamo da chi ha potuto festeggiare, ossia Ponte a Cappiano e Monterappoli, che lo hanno fatto espugnando a suon di gol i campi rispettivamente di Bellaria Cappuccini Pontedera e Vernio. I calligiani, trascinati da bomber Becherucci, autore di una doppietta inframezzata dal sigillo di Donati, si sono imposti 3-2 scavalcando nuovamente al secondo posto del girone D di Seconda Categoria l’Acciaiolo, sconfitto 1-0 a Castelfranco dalla capolista Stella Rossa che conserva quindi 6 punti di vantaggio sul Ponte a Cappiano.

Ancor più rocambolesco il successo del Monterappoli, che al 91’ trova il definitivo 5-4 a Vernio con un tiro deviato di Conti al termine di una gara ricca di emozioni. Gli empolesi erano partiti forte con l’immediato vantaggio ad opera di Malpici su cross di Maccianti, salvo farsi poi rimontare dai padroni di casa. Prima dell’intervallo, però, una doppietta di Scappini (prima sfrutta un contrasto tra Malpici e il portiere avversario e poi appoggia in rete un altro traversone di Maccianti) ribalta nuovamente il risultato in favore del Monterappoli, che proprio al 45’ viene però raggiunto sul 3-3. L’avvio di ripresa è favorevole al Vernio, che torna avanti, ma il finale è tutto di marca neroverde con Calonaci che sfrutta un’incursione di Scappini per siglare il pari prima del guizzo finale di Conti, che porta per la prima volta i neroverdi fuori dalla zona play-out. Posizioni di classifica dove è invece scivolata il Santa Maria, superata 2-0 a domicilio dal Mezzana. Nello stesso girone del Ponte a Cappiano finisce a reti bianche lo scontro salvezza tra il Casciana TermeLari e l’Aurora Montaione, con i montaionesi che salgono a quota 15 portandosi a meno due dalla zona salvezza diretta. Infine, avvio di 2024 amaro per il Gambassi, sconfitto 3-1 a Cerbaia nel girone C di Prima Categoria. I giallorossi restano così a 20 punti, 2 lunghezze sopra sulla zona ’rossa’.