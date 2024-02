Prima e seconda categoria. Sono in tanti con le spalle al muro

Tutto pronto per la ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che prenderà il via alle 15 di domani. In Prima, tutte le pistoiesi e valdinievoline del girone A sono assolutamente chiamate a vincere per cercare di uscire dalla zona retrocessione (o per non complicare ulteriormente le rispettive situazioni). In quest’ottica, Tempio Chiazzano – Giovani Via Nova appare già alla stregua di uno scontro-salvezza, mentre il CSQ Pistoia farà visita al Serricciolo e il Pescia al Romagnano: in ogni caso, serve continuità senza lasciarsi impressionare dalla graduatoria. Passando al girone C, il Quarrata ha la possibilità di rientrare in zona playoff: gli uomini di mister Francesco Fabbri saranno infatti impegnati nella tana dell’Isolotto fanalino di coda del raggruppamento. Gli Amici Miei cercheranno invece di completare la risalita dalle sabbie mobili, ricevendo l’Albacarraia. Scendendo nel girone E di Seconda Categoria, la capolista Montagna Pistoiese vuole riprendere a marciare a pieno ritmo dopo il pareggio maturato un po’ a sorpresa al termine della scorsa partita di campionato, vincendo contro il Montale Pol.90 Antares al Barni. Un imperativo categorico per la banda Zinanni, per evitare di perdere il primato. Perché l’Atletico Casini Spedalino, secondo con una lunghezza di ritardo, è pronto a violare il terreno di gioco del San Felice e ad approfittare di eventuali passi falsi. Attenzione anche alla Virtus Montale, che a fari spenti si sta avvicinando sempre più alla vetta: i ragazzi di coach Nencini vogliono compiere un altro passo, sfruttando il fattore-campo per prevalere su La Querce. Il Cintolese attende l’Olimpia Quarrata, mentre il San Niccolò giocherà a casa di un Montalbano Cecina ringalluzzito dal pareggio strappato con la Montagna. A completare il programma, ecco infine Borgo a Buggiano – Pistoia Nord: chi vince, può allontanarsi dalla zona playout ed avviarsi verso un secondo scorcio stagionale più tranquillo.