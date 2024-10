Prima e Seconda categoria. Sorride solo il Corsanico di Mazzei. Decisivo bomber Giacomo Da Prato

La prima domenica di ottobre è stata più amara che dolce per il roster delle nostre quattro squadre versiliesi impegnate nei campionati di Prima e Seconda categoria. Vince solo il Corsanico, pareggia a reti bianche il Capezzano mentre perdono sia la Torrelaghese sia il Massarosa.

Prima categoria. In vetta a punteggio pieno è rimasto solo il Capannori dopo le prime quattro giornate di campionato. L’ambiziosa squadra lucchese ha battuto 2-0 la Torrelaghese (il migliore in campo dei gialloviola è stato il trequartista Petrucci). Pari senza reti invece in Capezzano-Porcari: nel 4-3-3 di Riccardo Coli ha spiccato soprattutto la qualità di Del Frate nel tridente.

Seconda categoria. Il Massarosa si è un po’ “smarrito“ dopo aver perso il derby di Coppa col Corsanico... e adesso è a tre sconfitte di fila: un inedito per una squadra che aveva abituato a striscie positive e ad una maggior invulnerabilità difensiva. La sconfitta interna 2-1 con la Fivizzanese tuttavia ci può stare dato che la squadra ospite è la solitaria prima della classe a punteggio pieno. I biancorossi erano passati in vantaggio con Cheli ma si sono fatti rimontare. La squadra-copertina della settimana è nuovamente il Corsanico: gli collinari di Gabriele Mazzei vanno ad imporsi 2-0 sul campo della Pieve San Paolo con la doppietta dell’implacabile bomber Giacomo Da Prato. Per gli orange si tratta della terza vittoria di fila tra campionato e coppa.