Prima e Seconda categoria: super Massarosa, per il Lido altra occasione persa. Forte fermato a Pistoia, crolla il Capezzano

Cos Pistoia-Forte 0-0

Pari esterno per gli squali che perdono così la seconda posizione in classifica. Sul campo del Cos previsioni della vigilia confermate con gara tirata fin dai primi minuti. Le occasioni migliori nella ripresa dove al 9’ i padroni di casa sprecano un calcio di rigore, fallo dubbio di Credendino su Sambou, dal dischetto lo stesso numero 8 si fa ipnotizzare da Ceragioli che si supera con un grande intervento, nel finale reclami ospiti per una trattenuta sospetta in area su Tonacci.

Capezzano-Mulazzo 0-4

Clamorosa debacle dei ragazzi di Coli che vengono spazzati via dal campo dagli apuani, grandi protagonisti per gli ospiti Luccini e Occhipinti che mettono a segno una doppietta a testa

Corsanico-Romagnano 0-1

Si battono ma non portano a casa punti i ragazzi di Casani che cedono il passo alla maggiore esperienza dei massesi che colpiscono con Bedini al 85’ sugli sviluppi. Vicino al pari Del Frate al 91’ ma il suo tentativo si spegne a lato

Torrelaghese-S.Frediano 2-2 Pari dei gialloviola che al Marco Polo non riescono ad avere la meglio sui lucchesi, i gol di Baroni e Marsili non bastano per portare a casa i tre punti.

Atl. Carrara-Massarosa 1-4 Grande blitz esterno dei biancorossi di Misuri che si posizionano così al settimo posto a ridosso della zona playoff. Apre Carmassi al 15’ con una zampata vincente sotto porta, bis ospite di Gandini al 31’ con un bel diagonale da fuori area, accorcia per i padroni di casa Cristiani al 42’; la chiudono nella ripresa prima Cristian Larini in contropiede al 63’ e Volpe sempre sugli sviluppi di una ripartenza al 82’.

Montignoso-Sp. Camaiore 2-2 Buon punto esterno per i ragazzi di Palmerini che escono da un campo difficile con una prestazione e un risultato che fanno ben sperare per il resto della stagione. Apre Marzio Luisotti al 3’ con una zampata su una mischia, pari di Costa al 32’ con un tiro potente da fuori area, ancora Luisotti al 60’ lanciato un profondità da Maguina fulmina con una gran conclusione il portiere ospite ma ci pensa Vatteroni al 75’ per i locali a riportare la parità al termine di una bella azione in velocità.

Lido-Filattierese 1-1

Ancora un’occasione persa per i cavallucci che non riescono ad imporsi nel match casalingo contro gli apuani che navigano in zona playoff. La rete di Chiusa lupi al 23’ con una gran botta da fuori viene resa vana dal gol ospite di Costa.

Cab