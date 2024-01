Prima e Seconda categoria. Ultima di andata. Spiccano due derby. Ma tanti match-clou

Prima giornata del nuovo anno e ultima di andata per i campionati di Prima e Seconda categoria, con il consueto calendario ricco di gare piuttosto interessanti che tradizionalmete riservano sorprese dopo la pausa natalizia.

In Prima categoria, girone "A", spiccano due derby: quello di Marginone, fra i padroni di casa campioni d’inverno e l’Atletico Lucca e la sfida che va in scena ai "Laghetti" di Lammari, dove il Capannori ospita il quotato Academy Porcari. Le trasferte del Corsagna a Forte dei Marmi e della Folgor Marlia sul campo dei pistoiesi del Candeglia chiudono il quadro, con due belle realtà del nostro calcio che cercano di rimanere in alto.

In Seconda categoria, girone "B", occhi puntati sull’ imbattuta capolista Gorfigliano Diavoli Neri che non conosce ostacoli (miglior attacco e miglior difesa del torneo) e fa visita al Molazzana per allungare ancora. Da dietro, infatti, i segnali delle inseguitrici sono deboli: Ghivizzano-Montecarlo vale molto in chiave play-off; le pisane Migliarino e Sextum Bientina si scontrano fra loro; mentre Gallicano-Academy Tau è uno spareggio per rientrare in gruppo. Completano il programma: San Macario Oltreserchio - Fornaci, Borgo a Mozzano - Piazza "55" e lo scontro-salvezza fra Barga e Pontecosi Lagosì. Su tutti i campi fischio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci