Prima e seconda. Forte sconfitto. Capezzano sorride. Bene il Corsanico

Unione Tempio-Forte2-0

Si ferma la marcia degli squali. Pesa l’inferiorità numerica rimediata nel finale di primo tempo per l’espulsione diretta di Credendino. Il Forte regge fino quasi al termine. Squali puniti da una doppietta di Pagnini in 3 minuti.

Corsanico- Pescia 1-0

Successo pesante nella corsa salvezza per gli orange che mettono così cinque punti sull’ultima, decisiva la rete di Cerri al 15’ pt con un gran tiro dalla distanza.

Capezzano-F.Marlia 2-1 Torna il sorriso in casa Capezzano con la vittoria che mancava da un mese. Apre le marcature Dalle Luche al 15’ che riceve un assist di tacco di Caniparoli e piazza di giustezza la palla nell’angolino. Dopo il pari di Raggianti al 23’, gol della vittoria al 91’ con una perfetta incornata di Pacini.

Tirrenia-Torrelagh. 1-0

Stop dei gialloviola nello scontro salvezza che li vedeva opposti ai massesi, decide una staffilata di Bertoneri al 45’, occasione poi per Marsili per giungere al pari nel finale al 80’ ma la sua conclusione sibila alla sinistra del palo.

Massarosa-Filattier. 0-1

Ko interno per i biancorossi. Decisiva la rete di Micheli al 68’. Occasione poi per pareggiare non sfruttata prima da Volpe con un colpo di testa e poi con Larini all’85’.

Lido-Fivizzanese 1-3

Brutto scivolone interno per i cavallucci sempre più a rischio retrocessione. La rete di capitan Dati non consente di portare a casa un risultato positivo.

Monzone-Sporting 3-2

Gara dalle mille emozioni in bilico fino all’ultimo, doppio vantaggio dei locali, pareggiato dalla doppietta del solito Luisotti. Sporting punito però da Michelotti al 75’.

Cab