"Prima» e "Seconda». Il Capannori perde due punti dalla vetta. Il Piazza non molla

Alla ripresa dei campionati, dopo la sosta natalizia, non sono mancate le sorprese.

In Prima categoria, nel girone "A", non va oltre il pareggio in casa il Capannori contro il Mulazzo e perde, così, due punti dalla prima, il Montignoso. L’atteso derby tra Folgor Marlia e Corsagna se lo aggiudicano gli ospiti con la doppietta di Ricci; ma anche i Diavoli Neri Gorfigliano conquistano tre punti importanti in chiave salvezza con la firma di Tragni. Pareggio a suon di gol nell’altro derby di giornata, tra Pieve Fosciana e Porcari. Alla doppietta di Borgia ed al gol di Angelini, rispondono Frugoli, Mini ed Haoudi. Stesso risultato anche per il Montecarlo, al quale non bastano la doppietta di Ragghianti ed un autogol per avere la meglio sul Serriciolo. Finisce con una sconfitta la gara dell’Atletico Lucca contro il Montignoso.

In Seconda categoria, nel girone "A", rinviata per impraticabilità di campo Filattierese - Folgore Segromigno Piano. Vittoria casalinga, con Ezzaki e Conti, per il Pieve San Paolo contro il Ricortola. Nel girone "B" Ia capolista Piazza "55" batte la Morianese, con la seconda, il Pescia, che mantiene il passo, battendo il Cascio. Vittoria del Ghivizzano nel derby contro il Fornaci con i gol di Della Croce, El Bassraoui e Piacentini. Vittorie importanti anche per l’Academy Tau, in casa contro l’Atletico Castiglione, del Molazzana contro il Valfreddana e del San Macario Oltreserchio contro il Giovani Via Nova. Sconfitta esterna per il Gallicano contro il Borgo a Buggiano. Pareggio a reti bianche tra il Borgo a Mozzano e il Chiesina Uzzanese.

Al. Lomb.