Prima e seconda. Il programma dei recuperi

Con l’Argentario che ha già giocato il 13 dicembre, ed ha perso 3-0 a Gracciano, sono oggi quattro le squadre maremmane che scenderanno in campo per il recupero dell’ottavo turno del girone E di Prima categoria. E’ il giorno della verità in vetta, dove la capolista Massa Valpiana (35 punti) ospita il Donoratico secondo e primo inseguitore (29 punti) per una sfida che potrebbe chiudere o riaprire la corsa al primo posto. In ottica salvezza invece il Manciano ospita oggi il San Gimignano.

Sette partite in programma in Seconda categoria. Orbetello-Castell’azzara (2-2) e Marina-Nuova Grosseto (2-1) si sono già giocate. Il programma: girone C, La Cantera Gabbro-Montieri; girone G, Caldana-Santa Fiora, Cinigiano-Maglianese, Campagnatico-Marsiliana, Castiglionese-Scarlino, Rispescia-Roccastrada, Sorano-Alberese.