Prima Ostacolo Mulazzo per il leader Montignoso

Nessuno avrebbe mai pensato, a cinque giornate dal termine della regular season, di trovare il Mulazzo in lotta per la salvezza nel campionato di Prima Categoria. I lunigianesi, domani alle 15, saranno protagonista al “Del Freo“ per affrontare la capolista Montignoso. Dopo i proclami estivi di un campionato indirizzato ai piani nobili della graduatoria andati avanti per svariate domeniche, la squadra rossoblù si è ritrovata più vicina alla zona salvezza e la domenica che gli si para davanti è di quelle da brividi. Infatti, di fronte, troveranno la squadra di mister Alberti che chiede il massimo del risultato, soprattutto perché lì sotto ad un sol punto insegue il Corsagna che sulla carta e non solo su quella affronta a domicilio il fanalino di coda Tempio Chiazzano.

"Inizia il rush finale contro la prima della classe – ha detto alla vigilia il tecnico dei lunigianesi Leccese –, che annovera giocatori esperti e di gran carisma e tecnica. Dovremo affrontare la gara con il piglio giusto, con la massima concentrazione e sfruttando il campo in sintetico che permetterà qualche giocata in più". Scontata l’assenza del cannoniere Occhipinti (15 gol, in 18 partite), il parco giocatori sul quale il tecnico dei lunigianesi si avvarrà nuovamente del centrale difensivo Manenti che andrà a far coppia con Tonelli, compagno di tante battaglie vinte. Abile e arruolato Francesco Bernieri che ha finito la squalifica, di nuovo nel gruppo la “freccia“ di Filattiera Lorenzo Bortolasi.