Prima & Seconda categoria. Momento cruciale: il clou è Marginone-Capannori. Riflettori puntati anche su Gorfigliano-Academy Tau

A quattro giornate dal termine dei rispettivi campionati, momento cruciale.

In Prima categoria, girone "A", derby casalingo per la capolista Marginone contro il Capannori: una sfida basilare per i verdearancio che vogliono tornare al successo per gestire senza patemi il vantaggio di sei punti sull’inseguitrice Corsagna che, domenica scorsa, ha perso il passo, battuta proprio dal Capannori. Voglia di riscatto, dunque, in casa neroverde, nell’altro derby di giornata, visto che, a salire in Media Valle, è la Folgor Marlia, in una sorta di anticipo di play-off (i biancocelesti occupano, infatti, il quarto posto). Cercano punti pesanti anche le altre due lucchesi del campionato: l’Atletico Lucca, sul terreno del Giovani Via Nova; l’Academy Porcari, fra le mura amiche, con il fanalino di coda Pescia.

In Seconda categoria, girone "B", vittoria finale sempre più vicina, nonostante l’ultima sconfitta, per il Gorfigliano Diavoli Neri che riceve l’Academy Tau per riscattarsi e tenere a distanza i pisani del Sextum Bientina, ora a sette lunghezze e atteso dalla trasferta del "Ciocco", contro il Gallicano. Si sgomita, poi, per le posizioni play-off: Montecarlo in casa con l’imprevedibile Atletico Cascina; il Ghivizzano prova a rifarsi sotto e ospita il pericolante Pontecosi; ultime chance per il Molazzana, impegnato a Migliarino, contro l’attuale quarta forza del torneo. Punti-salvezza in palio per il Borgo a Mozzano (a San Macario) e per il Fornaci, nello scontro diretto sul campo del Monteserra. Un Barga quasi spacciato, sempre più solo all’ultimo posto, riceve il Piazza "55". Su tutti i campi, il via alle ore 15,30.

Flavio Berlingacci