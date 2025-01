Primavera 2. L’Academy stende la capolista Cesena

Migliore ritorno in campo non si poteva immaginare per le ragazze della Primavera della San Marino Academy che superano in trasferta la capolista Cesena (imbattuta), allungano la striscia di risultati utili consecutivi e si arrampicano fino alla terza posizione della graduatoria, scavalcando il Bologna e agganciando la Res. Sono proprio le titane di Piva a sbloccare la partita con Benatti. Per poi piazzare l’acuto con Primavera (2-1). Academy: Forcellini, S. Fabbri, Spataro, Lombardi, Paolini, De Marsico, Benatti (90’ Paone), Yazici, Iorio (80’ Carli), Terenzi (60’ Primavera), D’Aguì. All.: Piva.

Primavera 2. Girone A. (11ª giornata): Cesena-San Marino Academy 1-2, Res Roma-Lazio 0-3, Vis Mediterranea-Ternana 0-12. A riposo il Bologna.

Classifica: Cesena 21; Lazio 18; San Marino Academy, Res Roma 14; Bologna 13; Ternana 11; Vis Mediterranea 0.